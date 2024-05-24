Врач из Башкирии переехала в Подмосковье, узнав о программе «Социальная ипотека»

Гульшат Жумагулова, работающая врачом-оториноларингологом в Краснознаменске, приобрела трехкомнатную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что последние 5 лет из общего 7-летнего стажа Гульшат работает в ГБУЗ МО «Краснознаменская городская поликлиника» врачом-оториноларингологом. По словам обладательницы сертификата, с седьмого класса она не видела себя в другой профессии, целенаправленно готовилась стать врачом.

«Сейчас работаю с детьми. Я сама мама, стараюсь помочь, успокоить маленьких пациентов и их родителей. В основном они приходят с отитами, заложенностью носа, аденоидами. Всем советую при первых же симптомах не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту», — делится она.

Еще живя в своем родном городе, Жумагулова узнала о подмосковной программе «Социальная ипотека». Посоветовавшись с мужем, они переехали в Краснознаменск. Они смогли взять квартиру в очень хорошем доме с прекрасным ремонтом.