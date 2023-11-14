Врач из Газы, эвакуированный в РФ: мой дом просто сровняли с землей

Во вторник в РФ прибыл первый борт с людьми, эвакуированными из Сектора Газа. В аэропорту Домодедово встретили семьдесят граждан России. Их разместили в пунктах временного пребывания, сообщает интернет-издание «Волоколамский край» .

Прибывшие рассказали о происходящем в Секторе Газа. В их числе — военный врач и акушер-гинеколог Зияд Салем. Он приехал в Газу из Астрахани.

«Мой дом в Газе просто сровняли с землей», - поделился Салем.

По его словам, в Палестине жила вся его семья, в том числе сын. Когда началась бомбежка, родные Салема находились вместе с ним в клинике. В какой-то момент ему сообщили, что дома, в котором врач прожил много лет, больше нет.

«Это самое страшное, что может быть. Когда разом теряешь все. Когда позже я увидел фото, то не узнал место, где раньше стоял мой дом», - рассказал врач.

Салем не прекращал работать вплоть до момента эвакуации. Он продолжал проводить операции, принимать роды, консультировать жителей. Врач отметил, что из-за нехватки медикаментов операции проводили без наркоза. Также не было света и воды.

Сейчас Салем вместе с семьей в безопасности. Он выразил благодарность России за поддержку.