Врач из Одинцова приобрела просторную квартиру для своей семьи по программе «Социальная ипотека»

Врач-пульмонолог Татьяна Суслова купила собственную квартиру в Одинцовском городском округе благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Татьяна является заведующей 3-его терапевтического отделения ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж приближается к 25 годам. В семье Сусловой трое детей. Долгое время они снимали жилье. По совету коллег Татьяна воспользовалась возможностью получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье.

«Мы искали примерно такую же квартиру, как снимали — просторную с большой кухней. Найти такую „двушку“ получилось на вторичном рынке в хорошем доме. Ремонт был уже сделан. По расположению дом даже чуть ближе к работе, чем раньше», — рассказала врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе проверки работы Дмитровского филиала областного медколледжа после капремонта пообщался с преподавательским составом учреждения.