Губернатор Воробьев: в Подмосковье мы стараемся заботиться о наших медиках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе проверки работы Дмитровского филиала областного медколледжа после капремонта пообщался с преподавательским составом учреждения. Одна из преподавателей, Галина Ивановна рассказала ему, что раньше ей приходилось ездить на работу из Москвы.

«Галина Ивановна переехала в Дмитров из Москвы — хороший коллектив и любимое дело стали решающим аргументом «за». В Подмосковье мы стараемся заботиться о наших медиках — поддерживаем выплатами, помогаем с жильем», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в регионе действует несколько программ поддержки медработников, в том числе, компенсация за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. По словам Воробьева, в 2024 году ее увеличили до 30 тысяч рублей для семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.