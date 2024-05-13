Врач из Подольска благодаря программе «Социальная ипотека» переехала из съемной квартиры

Акушер-гинеколог Ольга Мельник, работающая уже более 6 лет в Подольске, смогла переехать из съемной квартиры в собственную благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Ольга окончила Курский государственный медицинский университет в 2016 году. В этом же году устроилась работать в ГБУЗ МО «Подольский родильный дом». По словам обладательницы сертификата, медицина привлекала ее с детства.

Отмечается, что в Подмосковье Ольга снимала квартиру. О региональной поддержке в решении жилищного вопроса она узнала от коллег. С выбором собственного жилья врачу помогала кошка.