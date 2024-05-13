Врач из Подольска благодаря программе «Социальная ипотека» переехала из съемной квартиры
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Акушер-гинеколог Ольга Мельник, работающая уже более 6 лет в Подольске, смогла переехать из съемной квартиры в собственную благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Известно, что Ольга окончила Курский государственный медицинский университет в 2016 году. В этом же году устроилась работать в ГБУЗ МО «Подольский родильный дом». По словам обладательницы сертификата, медицина привлекала ее с детства.
Отмечается, что в Подмосковье Ольга снимала квартиру. О региональной поддержке в решении жилищного вопроса она узнала от коллег. С выбором собственного жилья врачу помогала кошка.
«Выбрала „однушку“ в старом доме. Очень повезло, что она была полностью обустроена, я купила только телевизор. При этом кошка, как будто, там и жила. Настолько это ее квартира. Такое ощущение, что я у нее в гостях. В съемном жилье кошка по-другому себя вела, а сейчас прониклась», — рассказывает Мельник.