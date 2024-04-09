Врач Костинов рассказал о главных продуктах-провокаторах аллергии

Поллиноз может появиться в любом возрасте, в том числе и на продукты. Такую реакцию называют перекрестной аллергией, которая появляется даже на пищу с похожим аллергеном. Врач и член-корреспондент РАН Михаил Костинов подробнее рассказал об этом в беседе с сайтом aif.ru .

Лидером списка продуктов, которые чаще всего вызывают аллергию, по праву становится мед. Его не рекомендуется употреблять людям с аллергией на пыльцу цветов, деревьев и злаковых. В лакомстве чаще всего содержится компонент, похожий на основной аллерген. Даже в переработанном виде он способен навредить.

Людям с пыльцевым поллинозом также нежелательно употреблять орехи и цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут и т.д). Последнее более актуально, если аллергия связана с нехорошей реакцией на злаковые и пыльцу сорных трав.

Включил в список врач и зелень, которую аналогично лучше избегать при симптомах аллергии на пыльцу.

А вот алкоголь рекомендуют убрать из жизни людям с любым поллинозом. Ведь крепкие напитки чаще делают из злаков и других растительных ингредиентов, они способны вызвать аллергию. Впрочем, специалисты советуют и здоровым людям отказаться от горячительных напитков, ведь в данном случае безопасной дозы не существует.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре объяснили, как бороться с сезонной аллергией.