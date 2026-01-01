Врач назвал самый полезный суп после новогоднего застолья

После новогодних праздников, когда желудок перегружен обильной пищей и алкоголем, на помощь приходит не медикаментозная химия, а простое и проверенное блюдо. Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Сергей Лопатин в беседе с Lenta.ru рассказал, какой суп поможет не перегрузить ЖКТ, спасти от похмелья и помочь с восстановлением после бурного празднования.

По словам эксперта, поможет после новогодней ночи обычный куриный суп на легком бульоне. По его словам, это блюдо действует как мягкий активатор пищеварительной системы, помогая нормализовать состояние раздраженной слизистой желудка.

«Альтернативным вариантом станут супы на овощных бульонах, например, постный борщ или щи. Они не перегружают желудочно-кишечный тракт и способствуют мягкому восстановлению», — объяснил Лопатин.

Он подчеркнул, что такие супы не перегружают желудочно-кишечный тракт и способствуют мягкому, но эффективному восстановлению.

При этом доктор Лопатин предостерег от распространенной ошибки — пытаться «вышибать клин клином» с помощью наваристых, жирных супов вроде солянки, харчо или хаша. По его мнению, такая пища создает дополнительную и непосильную нагрузку на печень и поджелудочную железу, вынуждая их перерабатывать жиры вместо того, чтобы бороться с интоксикацией.

Польза куриного или овощного бульона заключается в его легкоусвояемости, способности восполнить потерю жидкости и электролитов, а также в том, что он дает пищеварительной системе передышку, не лишая организм питательных веществ.

