Врач объяснил главную причину жировой болезни печени — и это не алкоголь
Врач Черепицына: сладкое способствует развитию жировой болезни печени
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая]
Жировая болезнь печени все чаще диагностируется у людей после пятидесяти лет, причем многие пациенты искренне недоумевают: алкоголем не злоупотребляют, питаются более-менее правильно, но диагноз поставлен. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, что настоящая причина кроется вовсе не в жирной пище и не в спиртном.
Когда нагрузка на организм превышает норму, печень начинает откладывать излишки «про запас» в собственных клетках, что приводит к жировому гепатозу. Главный удар по органу наносит не жирное мясо, а избыток быстрых углеводов и сахара. Сладкие каши, выпечка, белый хлеб и соки провоцируют мощный выброс инсулина, который и трансформирует лишнюю глюкозу в жир.
Опасность патологии в том, что печень не имеет нервных окончаний и долго не болит. Однако на проблему могут указывать косвенные признаки: постоянная усталость, тяжесть в правом подреберье после еды, вздутие живота и прибавка в весе в области талии. При таких симптомах эксперт рекомендует оперативно сделать УЗИ.
Для восстановления органа необходимы регулярная ходьба и пересмотр рациона в пользу овощей, цельнозерновых круп и полезных жиров из рыбы и орехов. При этом жесткие голодовки противопоказаны.
Многие пациенты, узнав о диагнозе, как раз и бросаются в крайности — садятся на жесткие диеты, срываются, скупают дорогие гепатопротекторы или полностью исключают жиры из рациона. Однако полезные жиры из рыбы, орехов и растительных масел печени необходимы.
«Самая большая ошибка — это искать волшебную таблетку. Никакие гепатопротекторы не помогут, если человек продолжает есть много сладкого и мало двигаться. Печень лечится не таблетками, а изменением образа жизни. И чем раньше человек это поймет, тем быстрее он почувствует себя лучше», — резюмирует Светлана Черепицына.
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