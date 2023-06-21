Врач Одабашян перечислил отличающие лидера гормоны

Гормональный фон нередко оказывает влияние не только на самочувствие и настроение человека, но и на судьбу. Врач-психотерапевт рассказал, каких гормонов не хватает для успеха и на какие качества они влияют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, низкая концентрация окситоцина и тестостерона характерна для людей-мизонтропов. При наличии высокого уровня тестостерона и низкого уровня окситоцина мужчина будет холодным в общении. А идеальной женщиной будет та, у которой средний уровень тестостерона и высокий уровень окситоцина.

Медик подчеркнул, что уровень гормонов прописан зависит только от генетики.

Одабашьян добавил, что за удовлетворенность жизнью отвечают все те же гормоны, поэтому для поддержания нормального их уровня следует высыпаться, полноценно питаться, не перерабатывать и иметь хобби.