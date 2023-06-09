Врач-педиатр Бондарь рассказала о способах выбрать клубнику без нитратов

Июнь – месяц клубники, которая обладает с неповторимым вкусом, но и большим набором витаминов. По словам врача-педиатра Валерии Бондарь, тем не менее при выборе этой годы имеются свои тонкости, которые помогут не только не купить продукт с переизбытком нитратов, но и избежать аллергии. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что калорий в клубнике гораздо меньше, чем в иных ягодах и фруктах.

Медик пояснила, что клубника, как и цитрусовые, относится к псевдоаллергенам, то есть реакция на них проявляется только от чрезмерного употребления в пищу. К такому виду аллергической реакции стоит относиться спокойно и употреблять продукт спустя какое-то время.

По мнению Бондарь, при покупке клубники следует обязательно обращать внимание на ее запах и цвет, а раннюю ягоду лучше употреблять в ограниченном объеме. Так, бледность и отсутствие аромата являются косвенными признаками наличия в ягоде нитратов. Также необходимо помнить, что клубника является скоропортящейся ягодой и хранить ее нужно в холодильнике.