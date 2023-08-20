Врач предупредил о развитии рака из-за недостатка клетчатки

Как сообщает сайт aif.ru , врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сделал важное заявление о связи между недостатком клетчатки в рационе и риском развития рака кишечника, легких и предстательной железы. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Доктор Вялов указывает, что употребление овощей помогает предотвратить необходимость в хирургическом вмешательстве при геморрое, а также значительно снижает риск воспаления кишечника.

Важно отметить, что количество овощей, необходимых в рационе, зависит от содержания в них клетчатки. Так рекомендуется употреблять ежедневно около 30 грамм клетчатки. При этом довольно опасно есть слишком много жареного мяса при недостаточном количестве съеденной зелени.