Врач предупредила об опасности кумквата

Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина предупредила, что употребление кумквата может быть небезопасно для людей с определенными хроническими заболеваниями.

Специалист рекомендует исключить этот цитрус из рациона при диагностированных гастрите, язвенной болезни желудка и сахарном диабете.

Как пояснила врач, такая осторожность связана с особенностями состава плода.

«Продукт содержит большую кислотность и сахар, поэтому кумкват не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни, повышенной кислотности и сахарном диабете», — отметила Елена Пехотина.

По словам гастроэнтеролога, для здоровых людей безопасной нормой считается не более четырех плодов в день. При этом у кумквата есть и положительные свойства: он является природным антиоксидантом, обладает противомикробным и общеукрепляющим действием. Цитрус служит отличным источником витамина С, эфирных масел и пектинов. Особую ценность представляет кожура, где сосредоточены флавоноиды, нейтрализующие действие свободных радикалов.

