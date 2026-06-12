Природный источник не всегда означает безопасность: Роспотребнадзор Югры сделал заявление

Специалисты напомнили, что даже чистая на вид родниковая вода способна содержать опасные бактерии, химические вещества и другие загрязнители. Об этом пишет МК-Югра.

Роспотребнадзор по ХМАО — Югре призвал жителей с осторожностью относиться к употреблению воды из природных источников. В ведомстве отметили, что внешняя чистота родниковой воды не гарантирует ее безопасность для здоровья.

Специалисты пояснили, что состав подземных вод может меняться под влиянием осадков, паводков, деятельности предприятий и расположенных поблизости дачных участков. В результате в воде способны появляться опасные микроорганизмы, тяжелые металлы, нитраты, паразиты и другие вредные примеси.

Эксперты обращают внимание, что тревожными признаками могут быть неприятный запах, необычный привкус, мутность, осадок или пленка на поверхности. Однако самые опасные загрязнения зачастую невозможно определить визуально, поскольку они не имеют цвета, запаха и вкуса.

Для снижения рисков жителям рекомендуют регулярно проверять воду в лабораториях, кипятить ее перед употреблением, использовать фильтры и обращать внимание на состояние самого источника. Также важно соблюдать чистоту рядом с родниками и не допускать загрязнения прилегающей территории.