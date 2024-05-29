Врач засудил травницу из Иркутска, которая «лечила» людей от рака за деньги

Сотни тысяч рублей требовала жительница Иркутска за лечение тяжелых болезней народными методами. За деньги она обещала вылечить ВИЧ, запущенные стадии онкологии и многое другое. Недавно травница проиграла суд врачу, хотя сама инициировала разбирательства, пишет KP.RU.

Девушка из Иркутска Евгения Беляевская называла онкологию даром, а больных людей магами. Их она подталкивала выбрать сторону: нельзя было сочетать народные методы и медицину. Некоторые верили, платили по 200-700 тысяч рублей, в надежде избавиться от недуга. По словам самой фитофеи, ее клиенты действительно выздоравливали даже в самых тяжелых случаях.

Видеоролики травницы из Иркутска глубоко поразили московского врача-онколога Екатерину Тимофееву. Она назвала девушку и ей подобных шарлатанами, призвала людей обращаться к врачам, а не вестись на сказки. Блогер оскорбилась и заявила, что за свои слова онколог ответит в суде. Вот только уверенность колдуньи быстро угасла, когда дело дошло до реальных разбирательств. В суд Беляевская подала в попытках защитить деловую репутацию. Правда, суд последнюю не увидел, значит и защищать было нечего.

«У нее был сайт, на котором продавались травы. Самые разные — заряженные на удачу, на деньги, лечебные. По нашей жалобе его заблокировал Роскомнадзор. Первое, о чем мы заявляли в суде – о какой репутации может идти речь, если сайт Беляевской закрыли из-за содержащейся на нем противоправной информации? Истец должен доказать, что у него есть положительная репутация, о защите которой он просит», — объясняет в разговоре с KP.RU адвокат Тимофеевой Алина Селиханова.

Суд встал на сторону врача, так как люди науки могут открыто выражать свое профессиональное мнение относительно травников и других нетрадиционных способов лечения. При этом медики подчеркнули, что не выступали против применения трав, ведь многие препараты делают на их основе. Однако прописывать их, тем более от тяжелых заболеваний, должен именно врач, а не блогеры.

Сама иркутянка продолжает вести блог, при этом блокировать его невозможно. Сайты с неправомерным бизнесом могут продублироваться, но врачи решили не останавливаться и добиться прикрытия «лавочки» травницы. Привлечь к уголовной ответственности ее не выйдет: для этого должны быть пострадавшие или летальные исходы из-за услуг.