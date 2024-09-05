Врача из Электростали наградили Благодарностью губернатора Московской области

В Доме регионального правительства открылся V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».

В мероприятии принимают участие около 1000 профессионалов, среди которых педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты в области медицины.

За значительный вклад в медицинское обслуживание детей Подмосковья и высокий уровень профессионализма благодарность губернатора Московской области была вручена заместителю главного врача по детству и родовспоможению Электростальской больницы Марине Викторовне Мамошиной.

Для участников съезда будет организована выставка, представляющая ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании и производителей медицинских изделий, а также разработки, интегрирующие технологии виртуальной реальности, и инновационные решения в области педиатрии.