Врачебную амбулаторию открыли в Зарайске после ремонта

Врачебную амбулаторию открыли в поселке Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября» в Зарайске после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ходе ремонта в помещении обновили отопительную и канализационную системы, установили новые окна и двери, провели отделочные работы, заменили мебель, оборудовали удобную навигацию.

В амбулатории оказывают помощь жителям восемнадцати населенных пунктов. Это более двух тысяч человек. Здесь можно пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить телемедицинскую консультацию и оформить электронный рецепт на льготное лекарство.