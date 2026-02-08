С осени следующего года в российской системе здравоохранения произойдут значительные изменения. Согласно утвержденному решению, фельдшеры и акушерки, имеющие среднее специальное образование, получат право на самостоятельное ведение пациентов. Эта мера, обозначенная как временная, призвана решить проблему доступности медицинской помощи в отдаленных и малонаселенных районах страны, сообщает progorodchelny .

Новые полномочия позволят среднему медицинскому персоналу проводить первичный осмотр, устанавливать предварительный диагноз и назначать необходимое медикаментозное лечение. До сих пор эти функции были законодательно закреплены только за специалистами, окончившими высшие учебные заведения.

Причиной для такого шага стала острая кадровая ситуация в отрасли. По официальным статистическим данным, дефицит среднего медицинского персонала в стране превышает шестьдесят три тысячи штатных единиц. Особенно тяжелое положение сложилось в первичном звене — во фельдшерско-акушерских пунктах и сельских амбулаториях, где отток кадров напрямую угрожает самой возможности оказания своевременной помощи.

Расширение компетенций для работников со средним образованием, как ожидают инициаторы нововведения, позволит разгрузить врачей, сократить время ожидания приема для пациентов и обеспечить непрерывность лечебного процесса в тех населенных пунктах, где вакансии терапевтов и педиатров остаются незаполненными годами. Реализация этих мер запланирована на 1 сентября 2025 года и будет сопровождаться соответствующими изменениями в нормативных актах.

