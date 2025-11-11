Врачей нет, зато угрозы есть: мать из Уфы столкнулась с жестоким давлением

Жительница Уфы сообщила о конфликте с медсестрой городской поликлиники, который возник из-за того, что женщина лечила своего ребенка в частной клинике. По данным издания UFA1.RU , сотрудница медучреждения потребовала немедленно прийти на прием и пригрозила обратиться в органы опеки, если мать не выполнит требование.

Женщина зарегистрирована в государственной поликлинике по месту жительства, но пользуется ее услугами только для вакцинации, предпочитая частное лечение. Этот факт вызвал недовольство у участковой медсестры, которая направила женщине сообщение с угрозами.

Министерство здравоохранения региона провело проверку и сообщило, что с сотрудницей поликлиники проведена профилактическая беседа о допустимых нормах общения с пациентами. Медработник получила дисциплинарное взыскание.

На фоне этой истории стало известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов также не смог записаться на прием к врачу через систему электронной записи. Случай вызвал общественный резонанс и обсуждение проблем доступности медицинских услуг в государственных учреждениях.

