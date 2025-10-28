Более чем на 20% вырос выбор обеда в ресторане у россиян

Россияне все чаще предпочитают проводить обеденные перерывы в ресторанах, что демонстрирует изменение повседневных привычек. Согласно данным рестораторов, почти половина всех заказов сейчас приходится на время с 12 до 15 часов, а число гостей, выбирающих полноценный обед в зале, выросло на 22% за год. Об этом сообщает радио Sputnik.

Этот тренд отражает трансформацию отношения к обеденному времени — из простой необходимости он превращается в ценный ритуал. Более 80% посетителей сознательно отказываются от доставки или еды навынос в пользу атмосферы ресторана. Для жителей мегаполисов такое времяпрепровождение становится способом психологической разгрузки и возможностью для живого общения в комфортной обстановке.

Последствия такой поведенческой модели уже заметны в возросшей заполняемости заведений в будние дни. Рестораны постепенно превращаются в своеобразные оазисы, где люди могут восстановить силы для рабочего дня. Особенно популярным становится формат «домашних обедов», когда посетители ищут не просто еду, а ощущение уюта и отстранения от суеты.

Таким образом, ресторанный бизнес адаптируется к новой социальной функции — быть не только местом питания, но и пространством для кратковременной рекреации. Эта тенденция свидетельствует о стремлении людей к более сбалансированному ритму жизни, где даже в напряженном рабочем графике находится место для осознанного отдыха.

