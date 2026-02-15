Врачей уберут из поликлиник после 1 сентября: новые изменения готовят в Минздраве

Министерство здравоохранения России утвердило обновленный перечень должностей для медицинских и фармацевтических работников. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. О грядущих изменениях рассказал врач-терапевт Дмитрий Демидик, передает РИА Новости.

Согласно новой номенклатуре, в отрасли официально появится должность врача по медицине здорового долголетия. Кроме того, нутрициологию планируют официально закрепить за специалистами со средним медицинским образованием.

Как пояснил эксперт, некоторые профессии будут исключены из списка. Эти направления посчитали изжившими себя и не отвечающими современным стандартам оказания помощи. Их функционал распределят между более широкими и комплексными врачебными практиками.

Таким образом, с первого дня осени прекращается набор на вакансии врача-диабетолога, клинического миколога, офтальмолога-протезиста, педиатра (городского или районного), подросткового психиатра, участкового психиатра-нарколога, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта. В списке на исключение также оказались зоологи, энтомологи и фельдшеры-наркологи. При этом сотрудники, уже принятые на данные должности до установленного срока, сохранят свои рабочие места и смогут продолжить трудовую деятельность.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.