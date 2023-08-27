Врачи больше часа боролись на его жизнь: названа причина смерти режиссера Глеба Панфилова

Причиной ухода из жизни советского и российского режиссера Глеба Панфилова стал повторный инсульт, которого он не смог пережить, передает Mash.

Как приводится в публикации в соцсетях, врачи пытались спасти Панфилову жизнь больше часа. Однако сердце режиссера не выдержало.

В середине мая 2023 года Глеб Панфилов был госпитализирован с в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с диагнозом инсульт. Позднее режиссер был помещен в реабилитационный центр. В конце августа Панфилов почувствовал себя резко плохо и был госпитализирован.

О дате и времени прощания с Панфиловым будет сообщено позднее.