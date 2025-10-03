Врачи диагностировали женщине редчайший синдром, от которого страдала Селин Дион

В Сургутской окружной клинической больнице диагностирован редчайший неврологический случай — синдром ригидного человека (синдром мышечной скованности, или синдром Мерша-Вольтмана). Как сообщает ugra-news.ru это заболевание, от которого долгое время страдала певица Селин Дион, встречается настолько редко, что его точная диагностика обычно занимает годы.

Жительница Сургута обратилась с жалобами на мышечные спазмы и скованность, ограничивающие подвижность. После обследований врачи предположили, что у горожанки синдром ригидного человека. Болезнь характеризуется постоянным напряжением мышц и болезненными спазмами, что делает невозможным ведение привычного образа жизни.

«…Случай очень редкий и в таком небольшом городе, как Сургут, обнаружить, выявить, распознать, правильно диагностировать синдром ригидного человека — это, примерно, как выйти на прогулку и увидеть, что на площадку перед домом приземляется неопознанный летающий объект», — отметила врач-невролог Сургутской окружной клинической больницы Любовь Смертина телекомпании «Югра».

После точной диагностики пациентке было назначено специализированное лечение, которое уже дало положительные результаты. Медики намерены продолжать наблюдение за пациенткой, корректируя лечение при необходимости.

