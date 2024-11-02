Врачи Долгопрудного на 70% восстановили зрение пенсионеру из Суджи

85-летний Иван Филиппович приехал в Долгопрудный к дочери, когда в Курской области начались активные боевые действия. В Судже мужчина жил один в частном доме, но нуждался в постоянной помощи из-за проблем со зрением. Ему помогала соседка.

До операции пенсионер одним глазом практически не мог сосчитать пальцы руки, которые ему показывали на расстоянии нескольких метров. Другим глазом разбирал только две верхние строчки букв офтальмологической таблицы. В Долгопрудном дочь занялась здоровьем пожилого отца. Мужчина был прикреплен к городской поликлинике. На приеме офтальмолога стало окончательно ясно, что требуется операция.

У пациента диагностировали ряд отклонений: узкий зрачок, атрофию мышц радужной оболочки и бурую катаракту. На фоне приема препаратов от сопутствующего заболевания развивались различные патологии. В Долгопрудненской больнице объяснили, что пациентам с подобными заболеваниями чаще всего отказывают в лечении, которое подразумевает высочайшую квалификацию специалиста.

Медики разделили лечение на два этапа. Во время первого выполнили дополнительные обследования и микрохирургическую операцию, которую на первом глазе провела хирург-офтальмолог кандидат медицинских наук Ирина Ильинская. Во время следующего этапа врач прооперировала второй глаз. В этот раз госпитализация заняла всего два дня.

Ивана Филипповича выписали из больницы 1 ноября с отличным результатом: зрение на обоих глазах восстановилось на 70%. Теперь пенсионер различает предметы на том расстоянии, при котором ранее они просто расплывались. Проблемы с ориентацией решены.

Иван Филиппович благодарен медикам Долгопрудненской больницы. Он испытывает радость от того, что может самостоятельно справляться с бытовыми вопросами. Если он захочет, то сможет вернуться в освобожденную Суджу. В постоянном присмотре мужчина больше не нуждается.