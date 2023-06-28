Врачи МОНИКИ выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава жительнице Подмосковья при помощи 3D-технологий

В отделение травматологии и ортопедии МОНИКИ им. Владимирского поступила 62-летняя женщина, которая жаловалась на сильные боли в тазобедренном суставе в месте, где ранее провели операцию из-за коксартроза, сообщили в областном Минздраве. Данное заболевание приводит к деформации суставной щели и ограничивает подвижность сустава.

Врачи провели обследование и обнаружили костный дефект в вертлужной впадине — расшатывание компонента эндопротеза, который был установлен ранее. Специалисты удалили старый эндопротез, после чего установили временный с антибиотиком, а далее — провели операцию по повторному эндопротезированию с установкой укрепляющей конструкции и костной пластикой дефекта вертлужной впадины.

«Учитывая сложную конфигурацию дефекта, была рассчитана и выполнена индивидуальная укрепляющая конструкция посредством применения 3D-принтинга. Такой метод применяется для пациентов с застарелыми повреждениями и посттравматическими костными дефектами», — рассказал завотделением травматологии и ортопедии МОНИКИ Евгений Степанов.

Команда профессионалов и современное медоборудование способствовали успешности операции. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

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