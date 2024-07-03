Врачи МОЦОМД за полгода спасли и выходили 215 детей с различными патологиями

Специалисты МОЦОМД за первые шесть месяцев текущего года спасли и выходили двести пятнадцать детей с различными патологиями, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

За последние месяцы минимальный вес ребенка, появившегося на свет в учреждении, составил девятьсот граммов. Состояние малыша стабилизировали, а затем перевели его в Детскую больницу при центре. Сейчас ребенок в порядке.

В учреждении за состоянием новорожденного следит команда неонатологов — реаниматологов. Если требуется, ребенка перемещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Некоторые малыши проводят в кувезах по несколько месяцев, пока не наберут нормальный вес и не научатся дышать и глотать.