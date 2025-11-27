Хватит щепотки: врачи предупредили о скрытой угрозе в стакане кофе

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова сообщила о потенциальных рисках регулярного употребления кофе с корицей. Специалист пояснила, что определенные сорта специи содержат кумарин — вещество, способное оказывать негативное влияние на печень при значительном превышении дозировок, передает NEWS.ru.

Медик отметила, что существует два основных вида корицы, используемых в пищевой промышленности. Цейлонская корица характеризуется низким содержанием кумарина, тогда как более доступная корица кассия содержит значительно большее количество этого вещества.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило допустимую суточную норму потребления кумарина на уровне 0,1 мг на килограмм массы тела человека. Для взрослого человека весом 70 кг это составляет приблизительно 7 мг в сутки.

По данным специалиста, одна чайная ложка молотой корицы кассии содержит от 7 до 18 мг кумарина. Однако стандартная порция специи, добавляемая в кофейный напиток, обычно не превышает одного грамма, что делает получаемую дозу кумарина незначительной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации ИИ-проектов в регионе.