Врачи не успели спасти жителя Орехово-Зуево, преследовавшего женщин голым

Врачам не удалось спасти мужчину, который накануне преследовал прохожих на одной из улиц в Ликино-Дулеве в голом виде и бросался на них.

На видео с места инцидента видно, как очевидцы происшествия пытаются оттащить его от незнакомой женщины. Позже граждане вызвали полицию и скорую помощь. Однако до приезда скорой мужчина потерял сознания, медикам не удалось его реанимировать. Причину смерти будут устанавливать, предварительно мужчина умер от передозировки наркотиками.

Как стало известно «Подмосковью сегодня», 35-летний житель Орехово-Зуево ранее был неоднократно судим и употреблял запрещенные вещества. ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по факту происшествия.