Врачи не верили, но чудо случилось: девушка без мозга отметила 20-летие

Жительница США Алекс Симпсон из города Омаха, штат Небраска, отметила 20-летие, несмотря на врожденное отсутствие большей части мозга. Девушке диагностировали гидранэнцефалию — редкое заболевание, при котором вместо мозговых полушарий образуются заполненные жидкостью полости. Об этом сообщает People, передает Лента.ру.

Врачи изначально не давали пациентке более четырех лет жизни. Однако вопреки медицинским прогнозам Алекс прожила два десятилетия и стала самым взрослым человеком с этим диагнозом. По словам ее родителей, дочь не видит и не слышит, но чувствует присутствие близких и реагирует на эмоции окружающих.

Гидранэнцефалия встречается крайне редко — в одном случае на 5–10 тыс. беременностей. Большинство младенцев с этим заболеванием умирают в течение первого года жизни. Случай Алекс стал уникальным для мировой медицины и, по словам семьи, доказательством силы веры и любви.

