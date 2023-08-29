Врачи Подмосковья осмотрели более пятисот детей в рамках проекта «Доступная кардиология»

В рамках проекта «Доступная кардиология» НИКИ детства выездная бригада врачей во главе с главным детским кардиологом Минздрава Подмосковья Альфией Дроздовой осмотрели более 500 детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Осмотры затронули как пациентов, которым ранее уже поставили диагноз, так и тех, у кого были подозрения на патологию сердечно-сосудистой системы.

«Такие выезды позволяют уточнить диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию», — отметила Дроздова.

Последний выезд врачи совершили в Зарайск, там они осмотрели 21 ребенка, пятерых из них направили на госпитализацию. Следующий выезд бригады медицинских специалистов запланирован в Рузу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.