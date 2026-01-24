Врачи предупредили об угрозе инфарктов во время сильных морозов

Резкое похолодание, пришедшее в Россию в конце января, может представлять серьезную опасность для сердечно-сосудистой системы. Врачи предупреждают: сильные морозы увеличивают вероятность тромбообразования, что повышает риск инфарктов и инсультов, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Во время холодной погоды, особенно при внезапном снижении температуры, возрастает риск образования тромбов, способных привести к инфаркту миокарда или инсульту. Об этом в беседе с ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По ее словам, морозы, которые с 23 января охватили большинство регионов страны, включая Московскую область, сопровождаются температурой до –30 градусов и создают дополнительную нагрузку на организм. На холоде человек теряет жидкость не только через кожу, но и при дыхании — это заметно по интенсивному испарению воздуха. При этом зимой ощущение жажды выражено слабее, что часто приводит к скрытому обезвоживанию.

Как пояснила специалист, дефицит жидкости делает кровь более вязкой. В таком состоянии возрастает вероятность формирования тромбов, которые могут перекрыть коронарные сосуды сердца или артерии головного мозга, спровоцировав тяжелые сосудистые катастрофы.

Дополнительную угрозу представляет сосудистый спазм. Под воздействием холода сужаются не только поверхностные сосуды кожи, но и коронарные артерии, обеспечивающие кровоснабжение сердечной мышцы. Если сосуд уже поражен атеросклерозом, резкое сокращение его просвета может привести к ишемии и развитию инфаркта.

Врач также обратила внимание на гормональный фактор. В условиях мороза организм активно вырабатывает адреналин и кортизол — гормоны стресса, которые ускоряют сердечный ритм, повышают давление и усиливают свертываемость крови. Особенно опасной становится физическая нагрузка на холоде, поскольку она многократно увеличивает риск острого сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что сомнолог предупредил об опасности бессонницы выходного дня.