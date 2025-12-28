«"Врачи-преступники" и "идиоты-блогеры"». Мясников обвинил в смертях тех, кто отговаривает россиян от приема статинов

В рамках программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и ведущий Александр Мясников резко раскритиковал граждан, выступающих против приема статинов.

Специалист указал на опасность подобных убеждений, формирующихся под влиянием некомпетентных источников.

Мясников ввел для таких людей специальный термин, подчеркивающий их категоричность, — «антистатиночники».

«Есть такие «антиста» — это я их так назвал — «антистатиночники». Они ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. На их совести потом инсульты, инфаркты и трупы», — заявил медик.

Специалист напомнил, что статины являются важнейшей группой препаратов, которые назначают для коррекции уровня холестерина. Их основная цель — предотвращение тяжелых сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт миокарда или инсульт, у пациентов из групп риска. Таким образом, необоснованный отказ от терапии, по мнению Мясникова, может привести к трагическим последствиям для здоровья.

