Врачи Пушкинской клинической больницы удостоены звания лучших в Подмосковье

Более 140 медицинских работников из разных уголков Московской области приняли участие в профессиональном конкурсе «Подмосковный врач», продемонстрировав свои навыки и знания. В их числе — 14 сотрудников Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н. Семь из них получили признание и вошли в сотню лучших врачей региона.

Участники конкурса прошли через серию испытаний, которые проверяют теоретические и практические знания. По итогам проверки были определены победители. Так, в число выдающихся врачей попал Алексей Громов, заведующий детским хирургическим отделением.

В списке лучших оказалась и Любовь Коварская. Она — участковый терапевт в амбулатории №4. А вместе с ней почетное звание получил Михаил Трунов, терапевт приемного отделения стационара №2.

Участковые педиатры детской поликлиники №1, Ирина Шешминцева и Зарина Зиеева, также удостоены звания лучших в Подмосковье. В тот же список вошли заведующий хирургическим отделением №1 Артем Косов И заместитель заведующего стационаром Владимир Рыжкин.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов искренне поблагодарил врачей за их выдающиеся достижения и преданность профессии. Победа на конкурсе не только подчеркивает высокий уровень квалификации медиков, но и служит примером для всех работников здравоохранения региона.

Врачи Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н. вносят значимый вклад в улучшение качества медицинского обслуживания в Подмосковье и вызывают заслуженное уважение среди пациентов и коллег. Их компетентность и профессионализм в очередной раз удалось доказать!