Врачи рассказали о случае, когда ребенок потерял руку еще до рождения

Во время беременности жительницы графства Дарем (Великобритания) у будущего ребенка выявили редкое осложнение, из-за которого он потерял руку еще до рождения. Как сообщили британские СМИ, аномалию обнаружили на плановом УЗИ на 15-й неделе беременности, передает Лента.ру.

Врачи диагностировали синдром амниотических перетяжек — состояние, при котором волокна плодного пузыря теряют эластичность и могут пережимать части тела плода. В результате одна из таких нитей стянула руку ребенка, что привело к самопроизвольной ампутации конечности еще в утробе.

Ребенок, которого родители назвали Эзра, появился на свет без кисти левой руки, но в целом абсолютно здоровым. Врачи отмечают, что подобные случаи встречаются крайне редко — менее чем у 1% беременностей.

Родители мальчика, 30-летний Том Нобл и 33-летняя Фэйт Ричмонд, рассказали, что восприняли новость с тревогой, но после рождения сына убедились, что его особенность не мешает ему развиваться. Медики наблюдают Эзру в динамике, при этом состояние малыша стабильное. По словам специалистов, в будущем ему могут предложить протезирование, но окончательное решение родители примут позже.

