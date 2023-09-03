Врачи рассказали о состоянии российского актера Алексей Янина

Ранее в СМИ появилась информация, что российский актер театра и кино Алексей Янин умер в 40 лет, не пережив последствий инсульта. Однако позже стало известно, что это был розыгрыш мошенников.

Актер Алексей Янин в настоящее время находится в реанимации в отделении неврологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков института Склифосовского в Москве. В настоящее время врачи оценивают состояние Янина как тяжелое.

«Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии, состояние тяжелое», - сообщили в медучреждении.

Напомним, накануне жена Алексея Янина Дарья рассказала, как ее обманули мошенники, представившиеся сотрудниками института Склифосовского в Москве.