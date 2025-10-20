Врачи Роспотребнадзора назвали главные симптомы внебольничной пневмонии

Роспотребнадзор предупредил, что внебольничная пневмония может маскироваться под обычную простуду или грипп, проявляясь кашлем, слабостью, одышкой и ночной потливостью. Ведомство советует вакцинацию и соблюдение правил гигиены для профилактики, передает « Главный Региональный ».

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о признаках внебольничной пневмонии, которую часто путают с ОРВИ или гриппом. Основными симптомами называют кашель, появление мокроты, одышку, боли в груди, общую слабость и повышенную утомляемость, а также ночную потливость.

Ведомство отмечает, что заболевание нередко развивается после перенесенной вирусной инфекции или при бактериальной инвазии. Наиболее тяжелое течение наблюдается у пожилых людей и у пациентов с хроническими болезнями.

Для снижения риска заражения специалисты советуют проводить вакцинацию, особенно часто болеющим людям и тем, кто имеет хронические недуги. Кроме того, защитить организм помогает правильное питание, регулярная влажная уборка, проветривание помещений, соблюдение сезонного дресс-кода и тщательное мытье рук с мылом.

