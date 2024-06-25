Врачи в Балашихе без операций вернули зрение практически слепому мужчине

Специалисты офтальмологического отделения филиала №2 Балашихинской больницы без операций вернули способность видеть мужчине, который практически полностью утратил зрение. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

За помощью обратился житель в возрасте 54 лет. Пациент жаловался на снижение зрения в правом глазу до 5%. Обследование выявило увеит. Это внутриглазное воспаление сосудистой оболочки глаза.

Оказалось, что проблемы с глазом начались у жителя несколько лет назад. Сначала глаз внезапно начал болеть. После этого возникли ощущение рези, покраснение, нагноение.

«У пациента было запущенное состояние глаза: сильна изменена роговица, форма зрачка, сам зрачок не реагировал на свет, помутнела влага передней камеры», - рассказал офтальмохирург Александр Серпутько.

Пациент прошел полный курс консервативного лечения — ему назначили мази, внутриглазные инъекции и капли. В результате зрение восстановилось на 90%. Мужчину уже выписали.