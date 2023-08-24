Врачи в Долгопрудном спасли пенсионерку, проглотившую рыбью кость

В учреждение обратилась жительница в возрасте семидесяти лет. Женщина жаловалась на боль и дискомфорт в горле. Обследование выявило кость, которая застряла в нижней части глотки и заостренным концом вонзилась в слизистую.

С помощью эндоскопа и специальных щипцов инородное тело извлекли, после чего пациентка сразу же почувствовала облегчение. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее уже выписали.