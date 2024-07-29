Врачи в Долгопрудном спасли строителя со множеством переломов после падения с высоты пяти метров

Травматологи-ортопеды Долгопрудненской больницы спасли мужчину со множеством переломов после падения с высоты пяти метров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Долгопрудного.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 46 лет с закрытым переломом боковой массы крестца с разрывом правого крестцово-подвздошного сочленения, переломом лонных и седалищных костей с обеих сторон.

Выяснилось, что мужчина упал с высоты пяти метров во время проведения строительных работ. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, его госпитализировали в реанимационное отделение.

Как только состояние пациента стабилизировалось, была проведена операция. После этого жителя перевели в отделении травматологии и ортопедии. Спустя полтора месяца мужчина смог передвигаться на ходунках без посторонней помощи. Перед выпиской пациенту демонтировали аппарат наружной фиксации, и он покинул стационар. Вернуться к работе мужчина сможет как минимум через шесть месяцев.