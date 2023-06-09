Врачи в Кашире прооперировали 25-летнего пациента, которого придавила железобетонная плита

У него обнаружили множественные переломы тазовых костей, в том числе крестца, лучевой кости и вывих локтевого сустава. Переломы сопровождались разрывом кишечника и других органов брюшной полости. В ходе разбирательств было выявлено, что во время строительных работ на него упала и придавила бетонная плита.

Специалисты медучреждения в экстренном порядке принялись за проведение сложной операции по постановлению внутренних органов и костей пациента.

По словам заведующего хирургическим отделением Александра Страчука, была проведена большая работа. Специалисты извлекли часть поврежденного кишечника, и провели процедуру по выведению двух стом. Следующей задачей стояло рассечение спаек брюшной полости, после чего была проведена процедура по восстановлению кишечника и закрытию стом. Важным критерием было — обеспечение свободного прохождения пищи в кишечнике. Вся операция продлилась около четырех часов.

Сейчас мужчина чувствует себя гораздо лучше и уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты предостерегают всех о соблюдении техники безопасности во избежание вреда для своего здоровья.