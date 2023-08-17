Врачи в Королеве спасли руку пожилому мужчине, пострадавшему при работе с болгаркой

В Королевскую больницу поступил 79-летний пациент, у него было обильное кровотечение в связи с травмой левого предплечья, которую он получил на даче во время проведения работ с болгаркой. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что у мужчины была пересечена лучевая артерия и поврежден срединный нерв. Повреждения могли привести к развитию гангрены и ампутации конечности, поэтому врачи экстренно решили провести операцию.

«После хирургической обработки раны, мы сшили срединный нерв и лучевую артерию, тем самым восстановили кровоток и иннервацию-чувствительность поврежденной конечности. Ближайший послеоперационный период протекает гладко, воспалительных процессов не отмечается. Функции кисти восстановлены полностью», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Евгений Осипов.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, вскоре его выпишут на амбулаторное лечение.