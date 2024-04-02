Врачи в Мытищах помогли беременной женщине с множественными переломами лицевого скелета

Специалисты Мытищинской больницы помогли беременной женщине с множественными переломами лицевого скелета. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение после дорожной аварии поступила женщина в возрасте 23 лет на 34-й неделе. У пациентки были множественные гематомы, ушибы, болевой шок, переломы пазух и костей носа, а также травма глазницы.

Врачи приняли решение провести двучелюстное шинирование и зафиксировали кости лицевого скелета, используя ортодонтическую проволоку. Для этого были специально изготовлены индивидуальные назубные шины.

После процедуры пациентка питалась протертой и жидкой пищей. Около недели она оставалась под присмотром врачей в больнице. После выписки регулярно проверялась у стоматолога-хирурга.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, у нее родился здоровый сын.