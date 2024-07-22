Врачи в Одинцово спасли мужчину с огромной грыжей и 5-сантиметровым отверстием в желудке

Специалисты Одинцовской больницы спасли мужчину с огромной грыжей и крупным отверстием в желудке, из которого содержимое попадало в грудную полость. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 48 лет. Мужчина жаловался на боли в животе и проблемы с дыханием. В ходе обследования выяснилось, что у пациента огромная грыжа, из-за которой желудок переместился в грудную полость.

Врачи прооперировали мужчину, удалив 10-сантиметровую грыжу и опустив желудок. После этого в желудке обнаружили 5-сантиметровое отверстие, из которого содержимое попадало в грудную полость. Это грозило пациенту летальным исходом.

«Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Также установили дренаж и удалили жидкость из легких», — рассказала заместитель главврача по хирургической помощи учреждения Василина Лесовик.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.