Врачи в Орехово-Зуево удалили пациентке с инсультом гематому объемом 160 мл

Специалисты регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы оказали помощь женщине с инсультом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 39 лет без сознания с параличом левой стороны тела. В ходе обследования медики диагностировали у пациентки геморрагический инсульт — при этом состоянии происходит кровоизлияние в головной мозг.

Женщину экстренно прооперировали. Через небольшое отверстие в черепе они удалили ей субдуральную гематому, объем которой составил 160 миллилитров. Также было установлено наружное дренажное устройство.

Через день пациентка начала понимать речь, у нее восстановилась подвижность в парализованных областях. Спустя еще пару дней она заговорила. Сейчас жительница чувствует себя хорошо и уже была выписана.