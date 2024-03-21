Врачи в Подмосковье помогли ребенку, сломавшему оба бедра при катании с горки

Общество

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Специалисты МОДКТОБ помогли ребенку, который сломал оба бедра, катаясь с горки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился мальчик в возрасте десяти лет, который жаловался на боли в области бедер. Помимо этого, у ребенка была выражена деформация ног.

Врачи установили, что пациент получил переломы обоих бедер, когда катался с друзьями «паровозиком» с горки. Было принято решение об операции.

Хирурги учреждения сопоставили отломки костей и зафиксировали их титановыми эластичными стержнями. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Когда ребенок полностью восстановится, его еще раз прооперируют, чтобы удалить металлические конструкции.

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