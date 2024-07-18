Врачи в Подмосковье спасли малолетнего ребенка с проволокой в горле

Специалисты МОНИКИ спасли малолетнюю девочку, у которой в горле застрял кусок проволоки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В одну из поликлиник региона обратилась жительница с дочерью в возрасте двух лет. Женщина рассказала, что ее дочь подавилась во время завтрака, после чего в течение недели у нее болело горло.

Ребенка осмотрели и экстренно госпитализировали в оториноларингологическое отделение МОНИКИ. Там девочку обследовали с помощью фиброскопа. В ходе обследования в горле пациентки обнаружили кусок проволоки длиной более двух сантиметров.

Используя микрохирургическую и эндоскопическую технику, проволоку удалили. Ребенок во время процедуры был под седацией. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.