Врачи в Подмосковье спасли женщину с огромной щитовидной железой

Специалисты МОНИИАГ помогли женщине, у которой щитовидная железа увеличилась почти в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В учреждение поступила пациентка в возрасте 62 лет с маточным кровотечением. Обследование выявило у женщины злокачественную опухоль матки, в связи с чем было принято решение об операции.

Подобные операции проводятся под общим наркозом с интубацией. Однако анестезиологи не смогли интубировать пациентку, так как ее щитовидная железа была огромных размеров и сдавливала дыхательные пути.

Женщину экстренно перевели в отделение эндокринной хирургии МОНИКИ, где ей удалили железу. По словам врачей, объем железы у пациентки составлял 300 миллилитров при норме не более 17 миллилитров.

Операция прошла успешно. В результате было восстановлено нормальное расположение и просвет трахеи. После этого пациентку снова перевели в МОНИИАГ на дальнейшее лечение.