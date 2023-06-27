Врачи в Солнечногорске спасли подростка с повреждением почки после падения на электросамокате

В Солнечногорскую областную больницу поступила 14-летняя девочка, которая жаловалась на сильную боль и большую гематому на животе, травмы она получила после падения с электосамоката, сообщили в областном Минздраве. Подростку провели операцию.

«У девочки было крайне низкое давление — всего 60/30. Компьютерная томография показала повреждение почки. <…> Огромная гематома, начинающаяся от малого таза и заканчивающаяся под диафрагмой — девочка потеряла 1/3 крови, почка оказалась полностью разможжена, и ее пришлось удалить» — рассказал врач-уролог Николай Смирнов.

По его словам, операция прошла успешно. При этом удаление почки никак не отразится на дальнейшей жизни пациентки, поскольку вторая почка возьмет на себя функцию первой. Сейчас подростка уже выписали на амбулаторное лечение.

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