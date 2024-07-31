Врачи в Видном вытащили из носа пациента живую муху

Врачи Видновской больницы вытащили из носа пациента живую муху. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 51 года. Пациент жаловался на заложенность носа и отек левой ноздри. Симптомы появились после прогулки по лесу, когда мужчина почувствовал, что в нос залетело насекомое.

Медики обследовали пациента и подтвердили наличие инородного тела в его носу — оказалось, что это обычная комнатная муха. Насекомое пыталось выбраться из носа мужчины, но прилипло к слизистой.

Используя специальный инструмент, врачи вытащили муху. Пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали.

По словам врачей, лучше не пытаться самостоятельно достать мелкие предметы из носа — таким образом можно протолкнуть их еще дальше. Следует сразу обратиться в больницу.