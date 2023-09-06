Врачи в Жуковском спасли девушку с инсультом и редким строением артерии

В Жуковскую больницу с подозрением на инсульт поступила 22-летняя пациентка, сообщили в областном Минздраве. Врачи диагностировали у нее закрытие правой внутренней сонной артерии и подтвердили инсульт.

«Девушку экстренно доставили в операционную, где ей была выполнена тромбэкстракция — то есть мы извлекли тромб из сосудов головного мозга, после чего полностью восстановился кровоток» — рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Гегенава.

Врачам удалось не допустить появления серьезных последствий инсульта, они смогли полностью восстановить двигательные функции в руках и ногах пациентки. Однако позже у пациентки заподозрили еще одну серьезную проблему — аневризму другой мозговой артерии. В ходе обследования аневризмы не оказалось, но был выявлен редкий вариант анатомии: фенестрация — неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Это отклонение требует дальнейшего динамического наблюдения. Сейчас пациентку уже выписали домой в хорошем состоянии.

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