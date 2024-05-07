Врачи в Жуковском спасли мужчину, у которого из носа вытекала спинномозговая жидкость

Специалисты Жуковской больницы помогли мужчине, у которого из носа вытекала жидкость из головного мозга. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 35 лет, который жаловался на насморк при наклоне головы. Мужчину тщательно обследовали. По итогам КТ-цистернографии был обнаружен дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки в области передней черепной ямки.

«Прозрачный «насморк» оказался ликвором — спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга», - отметили в министерстве.

Выяснилось, что несколько месяцев назад мужчина упал с высоты шести метров и получил черепно-мозговую травму. Подтекание жидкости могло привести к менингиту и развитию инфекции в головном и спинном мозге.

Врачи провели пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для этого медики использовали жировую ткань и фасцию бедренной мышцы пациента. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.